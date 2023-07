Auto esce di strada e finisce nel fosso: ferito sbalzato fuori dall'abitacolo e portato in ospedale

Ancora un incidente stradale in provincia di Verona, con una persona che è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Stando alle prime informazioni giunte, poco prima delle ore 10 di venerdì, un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada a Veronella, mentre percorreva via Miega, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Nell'incidente la persona alla guida sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, ha recuperato il ferito e gli ha prestato le prime cure, per poi trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. I pompieri inoltre si sono occuopati di mettere in sicurezza il veicolo incidentato.