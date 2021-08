Tragedia nella Bassa, auto finisce in un fosso pieno d'acqua: morto un uomo

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di martedì nella Bassa Veronese.

Secondo le prime informazioni apprese, un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada intorno alle ore 9 a Castagnaro, nella zona di via Argine Valle, finendo in un fosso pieno d'acqua. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza infermierizzata ed elicottero, ma per l'uomo alla guida non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto. Il veicolo e il corpo sono stati quindi recuperati, mentre la ricostruzione della dinamica sarebbe stata affidata alla Polizia Locale.