Stando a quanto appreso, un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada mentre percorreva la Strada Provinciale 57, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale.Nell'episodio è rimasta ferita una persona, che è stata soccorsa dal 118 giunto con ambulanza ed eliccottero: dopo aver prestato le prime cure, il personale medico ha condotto il ferito all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Uscita di strada autonoma in Lessina: un ferito in ospedale in codice rosso