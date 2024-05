Si ribaltano con l'auto mentre vanno al lavoro, due giovani feriti

Erano diretti al lavoro i due giovani rimasti feriti questa mattina, 23 maggio, in un incidente stradale a Belfiore.

I due erano in auto e stavano percorrendo Via Linale quando, intorno alle 7, la vettura è uscita di strada per cause in corso di accertamento. Il veicolo ha finito la sua corsa in un fossato ribaltandosi su un fianco.

I due occupanti hanno rimediato delle leggere lesioni e sono riusciti ad uscire da soli dal veicolo. Soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto, i feriti sono stati poi ricoverati per accertamenti all'ospedale di San Bonifacio.

Sul posto con un'autopompa anche cinque vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo ed evitato la contaminazione delle acque del torrente. Nell'auto, infatti, c'erano due taniche di detergente concentrato, un liquido corrosivo e inquinante per l'ambiente. Le taniche sono state recuperate dai pompieri che intorno alle 8.30 hanno concluso il loro intervento.