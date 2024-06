Bassa, auto finisce nel fossato nella notte: due donne soccorse ed illese

Grande paura nella notte per due donne, uscite miracolosamente illese da un incidente stradale avvenuto a Bevilacqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intorno alle 3.30 di giovedì, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento lungo la Strada Regionale 10, per la fuoriuscita autonoma di una vettura, la quale è finita in un fossato dopo che la conducente ne avrebbe perso il controllo.

Partiti dal distaccamento di Legnago con un autopompa e 5 unità, una volta arrivati sul posto i pompieri hanno collaborato con il personale sanitario presente per prestare soccorso alle due donne che, nonostante fossero illese, sono state ricoverate per accertamento all'ospedale Mater Salutis. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo che risultava alimentato a Gpl, mentre gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri di Oppeano.

Le operazioni si sono concluse dopo circa due ore.