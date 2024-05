Incidente fra tre auto sul cavalcavia a Verona: in tre finiscono in ospedale

Tre persone sono state condotte in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Verona.

Dalle prime informazioni raccolte, si apprende che il sinistro ha visto tre auto coinvolte sul cavalcavia di viale del Lavoro. Due di queste probabilmente si trovavano già ferme, forse per un lieve urto avvenuto in precede, quando sarebbe arrivato un terzo veicolo che non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo. Nell'episodio tre persone sarebbero state investite dal mezzo, verosimilmente dopo essere scese dalle loro vetture.

Sul posto la polizia locale di Verona per i rilievi del caso e il personale del 118 con ambulanze ed automedica, che ha soccorso i feriti e li ha poi condotti negli ospedali di Negrar e Borgo Trento in codice giallo.