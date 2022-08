Auto con famiglia a bordo va a sbattere in A22: grave il padre

Un grave incidente stradale si è verificato sulla A22 all'altezza del casello di Ala-Avio, poco lontano dal confine con il Veronese, nella notte tra sabato e domenica.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, l'allerta è scattata intorno alle 2.15, per un'auto che sarebbe andata autonomamente a sbattere contro un guard rail mentre viaggiava in direzione sud. A bordo era presente una famiglia di quattro persone, in soccorso delle quali sono arrivati sul posto due ambulanze e l'elicottero del 118.

A riportare le ferite più gravi è stato il padre 27enne che si trovava alla guida della macchina, il quale è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in condizioni critiche.

Le altre tre persone, la nonna di 57 anni, la madre di 27, e una bambina di 7 mesi, sono invece state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto e non sono in pericolo di vita.