Auto esce di strada sulla Transpolesana: due persone portate in ospedale

Un incidente si è verificato nella serata di domenica lungo la Transpolesana.

Stando a quanto appreso, intorno alle 21.30 un'auto stava viaggiando in direzione sud, quando sarebbe uscita autonomamente di strada dopo Vangadizza, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Due le persone presenti a bordo del veicolo, che sono state soccorse dal personale del 118, arrivato con un'automedica e due ambulanze, e dai vigili del fuoco, giunti con due mezzi: una delle due sarebbe rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai pompieri. Entrambe poi sono state portate all'ospedale di Borgo Trento, ma nessuna delle due risulta essere in pericolo di vita.