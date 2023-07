Incidente nella notte sulla tangenziale sud a Verona: fuoriuscita autonoma, tre persone in ospedale

Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di venerdì nel Comune di Gazzo Veronese, dove un uomo ha perso la vita finendo con la propria auto in un fossato, un'altra fuoriuscita di strada è stata segnalata questa volta a Verona, a tarda notte. Erano infatti circa le ore 4.30, all'alba del 22 luglio, quando una vettura con a bordo tre ragazze sarebbe fuoriuscita di strada mentre percorreva la tangenziale sud.

Serie anche in questo caso le conseguenze dell'incidente, seppur non mortale. Tutte e tre le persone coinvolte sono infatti rimaste ferite e successivamente accompagnate in ospedale. Due delle occupanti il veicolo coinvolto sono state portate urgentemente a Borgo Trento, in codice rosso, mentre la terza vi è stata accompagnata in codice giallo.

Presenti in zona, oltre ai soccorritori del Suem 118 giunti con un'automedica e due ambulanze, delle quali una infermierizzata, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, nonché della polizia locale che hanno svolto i rilievi dell'incidente.