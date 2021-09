Auto esce di strada e si ribalta a Marano di Valpolicella: i pompieri salvano due settantenni

Nella giornata di oggi, venerdì 17 Settembre, alle ore 12 i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per un incidente stradale in località Novaia a Marano di Valpolicella. Stando a quanto riferito in una nota dai pompieri scaligeri, una Fiat Punto con alla guida un ultasettantennte, per cause ancora in corso di accertamento, si è capottata dopo aver urtato altre due vetture.

Arrivati sul posto, con un'autopompa e cinque uomini, i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare e affidare alle cure dei sanitari sia l'autista che la passeggera, entrambi inizialmente rimasti incarcerati nell'abitacolo. Successivamente gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura. Sul posto anche elisoccorso e i carabinieri per svolgere i rilievi dell'incidente stradale.