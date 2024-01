Auto esce di strada in Lessinia e si ribalta: coppia di coniugi illesa

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per la coppia che si trovava a bordo di un'auto, uscita autonomamente di strada in Lessinia nella mattinata di domenica 7 gennaio.

Il veicolo con a bordo una coppia di coniugi stava percorrendo la strada sopra Camposilvano, quando è uscita di strada, ribaltandosi, verosimilmente a causa dell'asfalato reso insidioso dalla neve caduta sulle montagne veronesi: il mezzo ha concluso poi la sua corsa sulla strada sottostante. A lanciare l'immagine sul gruppo Facebook Magica Lessinia è stato Matteo Molinaroli.

Sul posto è arrivato 118, vigili del fuoco e carabinieri, ma fortunatamente la coppia è rimasta illesa.