Auto esce di strada a Gazzo Veronese: morto il conducente

Ancora un morto sulle strade veronesi. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118 intervenuti nella tarda serata di ieri, venerdì 21 luglio, una vettura sarebbe fuoriuscita autonomamente di strada a Gazzo Veronese. Nulla da fare per il conducente, un uomo di 69 anni residente a Legnago che, all'arrivo dei soccorsi, è stato trovato senza vita. Tra le ipotesi non si esclude quella del possibile malore alla guida.

In base a ciò che riferiscono i soccorritori, il veicolo stava percorrendo via Borghesana, nella frazione di Maccacari, quando intorno alle ore 23 circa, per cause in corso d'accertamento, sarebbe finito fuori dalla carreggiata di competenza finendo poi dentro un fossato. Sul posto sono giunte un'ambulanza ed un'automedica, oltre agli agenti della polizia per eseguire i rilievi ed i vigili del fuoco.