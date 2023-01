Dramma di Veronella, a perdere la vita sono un 19enne, un 18enne e la sorella di 16 anni

È drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica tra i comuni di Belfiore e Veronella. A perdere la vita infatti sono stati un giovane di 19 anni, un altro di 18 e la sorella di 16, tutti di origine indiana e residenti a Monteforte d'Alpone, mentre un quarto della stessa nazionalità ma residente a San Bonifacio si è salvato miracolosamente.

Erano circa le 17.20 e la Peugeot 206 con i quattro a bordo procedeva lungo la strada provinciale 7b, nel tratto denominato via Battello Zerpano, nel Comune di Veronella, quando sarebbe uscita di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell'affrontare la semicurva a sinistra per salire sul ponte, il conducente non sarebbe riuscito a restare in strada, infilandosi, dopo essere anche andato a sbattere, nello spazio di circa 5 metri sprovvisto di guard rail. Una tragica fatalità che ha portato l'auto a precipitare per circa 10 metri nel corso d'acqua sottostante, ruote all'aria.

Un impatto violento che non avrebbe lasciato scampo al guidatore, la passeggera e il terzo ragazzo seduto dietro, mentre il quarto, miracolosamente sopravvissuto, è riuscito a trascinarsi fuori dall'auto e a raggiungere un'abitazione limitrofa per dare l'allarme.

A quel punto sul posto si sono precipitati vigili del fuoco con squadre da Verona, Caldiero e Lonigo, oltre alle ambulanze e all'automedica del 118. Il personale sanitario però ha potuto solamente constatare il decesso dei tre giovani, morti a causa delle ferite riportate nell'urto con il letto del canale, mentre i pompieri si sono occupati di estrarre le salme dal veicolo e di recuperare quest'ultimo utilizzando un'autogru: operazioni che sono state rese ancora più complicate dalla pioggia che cadeva alle 18.30.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale, con il comandante Girolamo Lacquaniti che si è recato in sopralluogo sul posto dove è avvenuta la tragedia. Le forze dell'ordine si sono messe al lavoro per svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica e a risalire alle cause dell'incidente: non sono state fatte ipotesi e bisognerà attendere l'esito degli accertamenti per comprendere quanto accaduto, certo è che in quella fascia oraria la visibilità stava inevitabilmente calando con il sopraggiungere del buio, mentre l'asfalto era stato reso viscido dalle condizioni meteorologiche.

Il pm di turno Valeria Ardito ha disposto il sequestro dell'auto per le verifiche del caso, così come sono stati disposti gli esami esterno e tossicologico sul guidatore.