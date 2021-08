Incastrato nell'abitacolo dopo essere uscito di strada: 32enne liberato e ricoverato

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì a Verona in via Caovilla, all'incrocio con via Preare.

Intorno alle ore 22, una Volkswagen Polo condotta da un 32enne veronese è uscita autonomamente di strada, con una dinamica al vaglio del personale della Polizia locale intervenuto per rilievi e viabilità, con il supporto della Guardia di finanza. L'auto ha concluso la propria corsa tra un palo dell'illuminazione pubblica e una recinzione, mentre il conducente è rimasto incarcerato nell'abitacolo parzialmente deformato: sul posto è quindi dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco, che ha asportato la portiera con divaricatore e cesoia idraulici per permettere di liberare il giovane dalla macchina.

L'automobilista è stato quindi preso in cura dagli uomini del 118, arrivato con ambulanza ed automedica, che l'ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Secondo il report del personale del 118, altre due persone sarebbero state coinvolte nell'incidente e portate in ospedale.