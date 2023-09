Auto esce di strada e finisce "infilzata" dal guardrail: ferita la conducente

Un grave incidente stradale è stato segnalato nella serata di giovedì 21 settembre, intorno alle ore 18.50, quando un'autovettura, secondo ciò che riferiscono i vigili del fuoco, avrebbe perso il controllo andandosi a scontrare contro il guardrail posto a lato della strada. Il sinistro è avvenuto in stradone Roncolevà nel Comune di Trevenzuolo.

In base a quanto si apprende, la barriera di protezione avrebbe infilzato il veicolo entrando dal parabrezza e uscendo dal vano posteriore dopo aver divelto il portellone. La conducente del mezzo, stando a quanto riferito dai pompieri, risulterebbe ferita «in maniera non grave» ed è stata soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco. Questi ultimi, giunti da Verona con due mezzi e sei operatori, spiegano di aver lavorato, usando divaricatori e cesoie idrauliche, per liberare le gambe della donna che sarebbero risultate incastrate dalle lamiere. Una volta liberatele gli arti, i sanitari supportati dai pompieri hanno potuto estrarre la donna per poi trasferirla presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Successivamente i vigili del fuoco spiegano di aver provveduto a tagliare con il mototroncatore i due monconi della barriera per liberare infine la vettura, oltre a mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto vengono segnalati anche i carabinieri di Villafranca di Verona impegnati nel compiere le indagini circa la dinamica del sinistro. Secondo quanto riferito dai pompieri, l'intervento si è concluso intorno alle ore 20. Durante tutte le operazioni si è resa necessaria la chiusura totale del tratto di strada.