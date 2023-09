Esce di strada con l'auto e finisce nel campo, morto 63enne: inutili i soccorsi

Un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Mezzane di Sotto è costato la vita ad un uomo.

Erano circa le ore 21 e un 63enne di origini brasiliane, residente a Lavagno, al volante della sua Skoda Octavia percorreva in discesa via delle Fonti, quando è improvvisamente uscito di strada in un tratto piuttosto ripido, all'altezza di una curva a sinistra, per cause da accertare. L'auto è finita così nel terreno sottostante, fermandosi solo dopo aver percorso qualche decina di metri nel vigneto.

Notato il veicolo, alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 con automedica ed ambulanza, ma per il 63enne alla guida non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto per le conseguenze dell'incidente.

I rilievi del sinistro sono stati svolti dai carabinieri di San Martino Buon Albergo, giunti a loro volta in via delle Fonti.