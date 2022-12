Esce di strada in auto e va a sbattere contro un albero: ferito in codice rosso

Un persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì in provincia di Verona.

Stando a quanto appreso, erano circa le ore 14 e un'auto stava percorrendo il tratto di Sr11 denominato via Verona, nel Comune di Sona, quando sarebbe uscita autonomamente di strada andando a sbattere contro un albero.

Scattato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118 con elicottero, automedica ed ambulanza: dopo aver ricevuto le prime cure, l'automobilista è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi utili a chiarire la dinamica dell'incidente.