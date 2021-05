Finito da solo in un dirupo con l'auto: 19enne ferito e portato in ospedale

Un giovane è stato condotto in ospedale dopo un incidente avvenuto nel Comune di Grezzana alla prime ore di martedì, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni giunte, poco prima delle 7.30, un 19enne stava percorrendo in auto via Miravalle, a Rosaro, quando sarebbe uscito autonomamente di strada per cause al vaglio della Polstrada, finendo giù per 10 metri lungo un dirupo. Scattata l'allerta, in suo aiuto sono arrivati gli uomini del 118 con un'automedica e un'ambulanza infermierizzata, che l'hanno liberato dall'abitacolo prima dell'arrivo dei due mezzi dei vigili del fuoco di Verona, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo: il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo, per le cure e gli accertamenti del caso.