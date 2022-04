Perde il controllo dell'auto in curva, che si ribalta nel fossato: due ragazzi veronesi feriti

Due giovani veronesi, di 20 e 21 anni, sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente avvenuto domenica sera a Desenzano del Garda.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, i due viaggiavano a bordo di una Mercedes insieme ad altri due amici, rispettivamente di 19 e 20 anni, quando ancora non erano scoccate le 21.30. Mentre percorrevano via dei Colli Storici, per cause ancora da accertare, il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo in curva: l'auto così è finita fuori strada, concludendo la propria corsa nel fossato che costeggia la carreggiata, ribaltandosi.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 con tre ambulanze. Dopo il "volo" in acqua, i 4 sono stati estratti dall'abitacolo dai pompieri: due di loro ne sono usciti miracolosamente illesi, mentre gli altri due avrebbero riportato diversi traumi e sono stati trasportati all'ospedale di Peschiera. Si tratta di due ragazzi che risultano residenti nel Comune di Soave, le cue condizioni fortunatamente non sarebbero critiche.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla polizia stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi del caso. Il conducente è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue, come da prassi. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi: il giovane avrebbe dunque perso da solo il controllo dell'auto in percorrenza di una curva, forse a causa della velocità elevata.