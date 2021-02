Finisce con l'auto contro un ostacolo: 45enne viene portato in ospedale

È stato portato al Polo Confortini in condizioni di media gravità, il 45enne coinvolto in un incidente nella serata di sabato nel Comune di Valeggio sul Mincio.

L'uomo si trovava alla guida di un'auto in località Buse Prevaldesca quando, intorno alle 20.15, sarebbe andato a sbattere contro un ostacolo, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Scattato l'allarme, in suo soccorso sono arrivate un'ambulanza infermierizzata e una medicalizzata che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno condotto all'ospedale di Borgo Trento.