Volo di cinque metri dopo lo scontro con un'auto, grave motociclista

Un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento nel pomeriggio di oggi, 26 settembre. L'uomo si trova in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto intorno alle 18.45 a Legnago. Il 35enne era in sella alla sua moto, quando è andato a sbattere contro un'automobile all'incrocio tra Via Livello e Via Mosche, sulla Strada Provinciale 42. L'impatto tra i due veicoli è stato molto forte, tanto che il motociclista è stato ritrovato a cinque metri dal punto in cui è avvenuto lo scontro.

A soccorrere il ferito un'ambulanza ed un'automedica del 118, mentre dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.