Auto esce di strada e sbatte contro distributore di gasolio

Forte spavento, qualche danno ma lievi conseguenze fisiche nell'incidente stradale di questo pomeriggio, 25 febbraio, sulla Strada Provinciale 24 tra Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona.

Intorno alle 17.15, all'altezza della località Madonnina di Prabiano, un'Audi bianca è uscita di strada ed è finita contro la colonnina del distributore di gasolio. I dispositivi di sicurezza del distributore si sono azionati correttamente e non ci sono state perdite di carburante. Oltre al distributore e alla segnaletica verticale, danneggiata anche la parte anteriore dell'auto, ma nessun viaggiatore al suo interno è rimasto ferito.

Per accertamenti sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno dovuto trasportare nessuno all'ospedale. E per mettere in sicurezza la zona, sono usciti con un mezzo anche cinque vigili del fuoco volontari di Villafranca.