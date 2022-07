Due auto si scontrano all'incrocio ed una finisce contro la vetrata di una banca

Nessun ferito grave, per fortuna, ma sono ingenti i danni provocati da un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 19 luglio, a Verona. Quasi sicuramente a causa di un semaforo rosso non rispettato, due auto si sono scontrate all'incrocio tra Via Città di Nimes e Circonvallazione Oriani. Dopo l'impatto, uno dei due veicoli si è fermato al centro dell'incrocio, mentre l'altro ha continuato la corsa, andando a schiantarsi con una vetrata della banca Intesa San Paolo. Inoltre, per evitare di essere investiti, due ciclisti sono finiti a terra rimediando delle ferite superficiali.

L'impatto tra le due vetture è avvenuto intorno alle 16 di oggi, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118. Le due auto sono una Fiat 500, su cui viaggiava una donna, ed una Mercedes che a bordo aveva un conducente ad una passeggera. È stata la Mercedes a finire contro la vetrata della banca, ma i due che viaggiavano nell'auto sono rimasti praticamente illesi. Ed illesi, ma tanto impauriti, sono rimasti anche i lavoratori della banca. Nessuno, infatti, è stato raggiunto dall'auto. Ferita non gravemente, invece, la conducente della Fiat, trasportata al pronto soccorso. Mentre per i due ciclisti sono bastate delle semplici medicazioni per porre rimedio alla ferite. Per i due non è stato dunque necessario il trasporto in ospedale.