L'auto si capovolge nel fossato pieno d'acqua: ragazza estratta dai passanti e portata d'urgenza in ospedale

Una giovane è stata trasportata d'urgenza in ospedale in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nella Bassa veronese.

Stando a quanto appreso, la giovane sarebbe uscita autonomanente di strada mentre percorreva via Creda nel territorio comunale di Palù, forse durante un sorpasso, intorno alle 13.30 di giovedì. L'auto che conduceva si sarebbe capovolta in un fossato che costeggia la carreggiata dove era presente dell'acqua, la quale ha invaso l'abitacolo: sarebbero stati alcuni passanti ad estrarla, dopo aver dato l'allarme.

Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i vigili del fuoco con camion ed autogru per recuperare e mettere in sicurezza il veicolo. Il personale sanitario ha subito soccorso la ragazza e l'ha rianimata prima di condurla a Borgo Trento, dove sarebbe stata ricoverata in prognosi riservata.