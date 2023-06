Auto sfonda muretto e resta in bilico nel vuoto, vigili del fuoco la recuperano con l'autogrù

Incidente singolare e per fortuna senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di ieri, 22 giugno. Poco dopo le 16, in Via Mameli a Verona, a causa di una manovra errata il conducente di una Mercedes ha sfondato un muretto rimanendo in bilico nel vuoto.

L'auto per fortuna non è precipitata nel cortile sottostante dove c'erano i garage ed i pompieri l'hanno potuta recuperare. I vigili del fuoco, giunti da Verona con due automezzi e sette uomini, hanno operato utilizzando l'autogrù per spostare il mezzo e mettere in sicurezza la zona.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

E le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17.15.