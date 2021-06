In bici sbatte contro la portiera dell'auto aperta: anziano portato in ospedale

Un ciclista è stato soccorso nella tarda mattinata di mercoledì a Negrar, in seguito ad un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni giunte, il tutto si è verificato intorno alle ore 11.45 in via Valparadiso, con una dinamica al vaglio dei carabinieri della stazione locale: un uomo classe 1977 avebbe aperto la portiera del proprio Nissan Qashqai per scendere, ma in quel momento, da dietro, stava arrivando in bici B.A., 70 anni, in sella ad una bici da passeggio, che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto.

Caduto a terra, l'anziano ha battuto la testa e per questo è stato trasportato all'ospedale di Negrar dal personale del 118 giunto sul posto: fortunatamente, l'uomo sarebbe cosciente e non in pericolo di vita, a differenza di quanto temuto in un primo momento,