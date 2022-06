Dal ponte della Motta, l'auto finisce nel torrente Alpone: un ferito in ospedale

Non ci sarebbero gravi conseguenze in seguito ad una fuoriuscita autonoma avvenuta a San Bonifacio, nel primo pomeriggio di mercoledì.

Intorno alle ore 13, l'auto sarebbe infatti uscita di strada mentre si trovava sul ponte della Motta e percorreva via Castello: il veicolo è così finito nell'Alpone, che scorre sotto l'infrastruttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero con due mezzi, i quali si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo, mentre il personale del 118, arrivato con ambulanza ed elicottero, si è occupato dell'unica persona rimasta ferita che, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata condotta in codice giallo all'ospedale Fracastoro.