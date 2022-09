Autista viene colto da malore, bus con 11 studenti esce di strada: 2 feriti lievi

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'uscita strada che giovedì mattina è avvenuto nel territorio comunale di Castelnuovo del Garda.

Erano circa le ore 7 e un autobus ATV in servizio scolastico stava percorrendo via Silani, a Sandrà, quando il conducente si è reso conto di sentirsi poco bene a causa di un malore. A quel punto ha rallentato la marcia per cercare di fermare il mezzo sul ciglio della strada ed evitare così possibili gravi incidenti.

Il pullman ha terminato la propria corsa in un vigneto vicino e sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera, che si sono occupati dei rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco di Bardolino, che hanno estrato il conducente e messo in sicurezza l'area.

Oltre all'autista, sono rimaste lieve ferite 2 minori su un totale di 11 passeggeri complessivi: il conducente è stato trasportato al Pronto soccorso della Clinica Pederzoli di Peschiera, mentre le due ragazze sono state condotte al reparto di Pediatria dell'ospedale di Villafranca per accertamenti.