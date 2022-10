Scontro mortale a Montorio, 42enne in stato d'arresto: tasso alcolico altissimo e positività alla droga

Si trova ricoverato in terapia intensiva, in neurochirurgia, all'ospedale di Borgo Trento, il 42enne veronese protagonista dello scontro mortale avvenuto martedì mattina in via Da Legnago, alle porte di Montorio, ed una volta ristabilito dovrà affrontare il procedimento penale a suo carico per il reato di omicidio stradale.

È stato uno scontro violentissimo quello avvenuto nel quartiere di Verona, che è costato la vita ad un 61enne originario dello Sri Lanka, Mihindukulasuriya Patabendige Cansious Premasiri Fernando. L'uomo stava consegnando alcune ceste di pane con il furgone poco dopo le 7 del mattino e stava viaggiando verso Verona, quando sarebbe entrato in collisione con l'autocarro che si muoveva in senso opposto di marcia, il quale potrebbe essersi spostato verso l'altra corsia con cause e dinamica al vaglio della polizia locale di Verona. Un urto tra le parti anteriori sinistre dei due mezzi, praticamente un frontale, che non ha lasciato scampo al 61enne. In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con due mezzi e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Infortunistica, mentre i due veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione del pubblico ministero Carlo Boranga. La polizia locale ha richiesto immediatamente i prelievi ematici per il conducente che è rimasto vivo e sono in corso ulteriori accertamenti.

E proprio dagli accertamenti sarebbero emerse le condizioni in cui il 42enne si sarebbe messo alla guida: come riporta TgVerona, il suo tasso alcolemico sarebbe stato ci circa 3,60 (a fronte di un limite di 0,5), inoltre sarebbe stato sotto l'effetto della cocaina. Nel 2021 al 42enne sarebbe stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza reiterato: senza patente, è stato dichiarato in stato di arresto.