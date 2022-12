Quattro feriti in un incidente stradale ad Arcole, uno è grave

Il 118 di Verona, con ambulanze e auto mediche, ha soccorso quattro feriti ad Arcole questo pomeriggio, 9 dicembre. I quattro si erano feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.20. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine, mentre i soccorritori hanno trasportato i feriti all'ospedale di San Bonifacio. Tre sono stati ricoverati in codice giallo, quello più grave in codice rosso.