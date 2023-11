Anziano investito, viene portato in codice rosso in ospedale

Un anziano è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì nel Comune di Grezzana.

Stando a quanto appreso, l'uomo, di circa 87 anni, sarebbe stato investito intorno alle ore 8 in via Tubaldini, con una dinamica al vaglio della polizia stradale. Lanciato l'allarme, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, il quale gli ha fornito le prime cure per poi trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.