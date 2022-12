Anziano gravissimo dopo essere stato investito davanti casa: al volante una veronese

Un grave incidente stradale si è verificato a Sirmione nella mattinata di lunedì, con un anziano che è stato condotto d'urgenza in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto condotta da una donna residente in provincia di Verona.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, erano circa le 8.45 e l'uomo di 82 anni, residente in paese, è uscito per buttare la spazzatura in via san Martino della Battaglia, quando sarebbe stato investito sulle strisce pedonali da una Fiat Idea condotta da una 60enne di Peschiera del Garda.

L'anziano sarebbe stato sbalzato a circa 6 metri di distanza ed è stato soccorso dal personale sanitario, giunto sul posto anche con l'elicottero, che lo ha condotto in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia.

Sotto shock l'automobilista, che a sua volta è stata accompagnata in ospedale, mentre la polizia locale si è occupata di rilievi ed accertamenti del caso.