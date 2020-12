Persona anziana travolta da un'auto e soccorsa dall'elicottero del 118

Una persona anziana è rimasta coinvolta in un incidente nella tarda mattinata di sabato 26 dicembre.

Secondo le prime informazioni giunte, la vittima sarebbe stata investita da un'auto a Bussolengo, in via De Gasperi, poco prima delle ore 13. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con elicottero ed ambulanza, mentre dei rilievi se ne occuperebbero i carabinieri della Compagnia di Peschiera. L'anziano è stato portato via in elicottero, ma non si troverebbe in pericolo di vita.