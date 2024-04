Animali selvatici sempre più presenti in città: coinvolti in tre incidenti stradali

Sempre più presenti in città, anche per la forte escursione termica avvenuta nelle ultime due settimane che potrebbe averli disorientati, alcuni animali selvatici lunedì sono stati loro malgrado coinvolti in alcuni incidenti stradali: la polizia locale di Verona è stata infatti chiamata all'intervento in tre diverse zone del capoluogo scaligero, per alcuni episodi che li hanno visti protagonisti.

Il primo ha visto coinvolto un capriolo trovato ferito alle 3 del mattino ad una zampa in via Valpantena, il quale sarebbe stato urtato da un veicolo che si è allontanato. Viste le condizioni e l'impossibilità di un rapido intervento di un veterinario, gli agenti del Reparto Motorizzato hanno accompagnato l'animale al Comando dove è stato accudito fino all'intervento della polizia provinciale per le successive cure.

In via Lazzaretto, verso le 9, invece un cervo è rimasto coinvolto in uno scontro con una autovettura. In questo caso è intervenuta sempre la polizia provinciale per i seguiti e per i soccorsi.

Infine in via Quercia, la polizia locale ha dato ausilio ai vigili del fuoco per il recupero di un daino precipitato in un guado, forse perchè coinvolto in uno scontro con un veicolo e trovato morto.