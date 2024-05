Morto mentre tornava a casa in moto, tra un mese avrebbe compiuto 17 anni

È Andrea Camuffo il giovane deceduto ieri, 19 maggio, per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto la sera precedente. Il ragazzo avrebbe compiuto 17 anni tra un mese, studiava a Verona e viveva con la famiglia a Caprino Veronese.

Sabato sera, intorno alle 20, Il giovane era proprio diretto a casa e stava guidando la sua moto in Via Ca' Balotta, a Costermano, quando è andato a sbattere contro la recinzione di una casa. In quel momento, non c'erano altri veicoli sulla strada e pare che il ragazzo abbia perso il controllo del veicolo e sia finito fuori strada. L'impatto con la recinzione rialzata da un muretto è stato forte e ha fatto rimbalzare il quasi 17enne in strada. A soccorrerlo, il Suem 118 ha inviato un'ambulanza infermierizzata, un'automedica e l'elisoccorso. Proprio con l'elicottero, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove i medici lo hanno sottoposto a degli interventi che purtroppo non hanno avuto l'esito sperato. Dopo poche ore dal ricovero, Andrea Camuffo è morto, lasciando nel dolore la famiglia e gli amici.