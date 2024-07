Ambulanza tamponata sulla Transpolesana, gravi autista e infermiere

Sono un autista della Croce Verde di Adria e un infermiere dell'Ulss 5 Polesana i feriti più gravi dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 17 luglio, sulla Transpolesana. Meno gravi le lesioni riportate dagli altri sanitari coinvolti nel sinistro e ricoverati in codice giallo in vari ospedali.

La ricostruzione dello scontro è affidata ai carabinieri di Castagnaro e stando a quanto si è finora appreso un'ambulanza è stata tamponata da un'Audi nera al confine tra la provincia di Verona e quella di Rovigo.

L'ambulanza era intervenuta per un incidente tra tre veicoli, tra cui un mezzo pesante, avvenuto verso le 8.30 sulla carreggiata in direzione sud della Transpolesana, nel territorio di Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo. Poco dopo il suo arrivo, a Menà di Castagnaro, nel Veronese, l'ambulanza è stata travolta dall'Audi che procedeva a gran velocità.

I due feriti più gravi, l'autista e l'infermiere, sono stati trasportati con l'elicottero in codice rosso negli ospedali di Padova e Verona. In codice giallo, invece, gli altri quattro feriti, che sono stati distribuiti negli ospedali di Rovigo e di Legnago.

Durante le operazioni di soccorso, la carreggiata sud della Statale 434 è rimasta chiusa al traffico per circa quattro ore. Ed è stato possibile riaprirla solo nel primo pomeriggio.

Apprensione per le condizioni dei feriti è stata espressa dal presidente della Regione Luca Zaia. Ed anche Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto, ha espresso solidarietà e vicinanza agli operatori travolti dall'auto. «Sempre in prima linea al servizio degli altri, in qualsiasi condizione e in qualunque momento del giorno e della notte, anche loro non sono purtroppo esenti dai rischi sul lavoro - ha dichiarato Toigo - In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’incidente, ci stringiamo attorno ai familiari e ai colleghi dei sanitari coinvolti, augurandoci un miglioramento delle loro condizioni».