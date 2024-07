Auto tampona ambulanza sulla Transpolesana, sei feriti

Tamponamento con sei feriti questa mattina, 17 luglio, sulla Transpolesana, al confine tra la provincia di Verona e quella di Rovigo.

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma in base ad una prima ricostruzione la dinamica è quella di un tamponamento tra un'auto e un'ambulanza della Croce Verde di Adria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.30, vicino all'uscita di Menà di Castagnaro, sulla carreggiata in direzione Rovigo. Il personale rodigino era impegnato in un'operazione di soccorso nel territorio di Giacciano ed è stato travolto dal mezzo privato.

Sei i feriti, tra cui anche alcuni operatori dell'ambulanza che opera in convenzione con il Suem dell'Ulss 5 Polesana. Tutti e sei sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 scaligero, arrivato con quattro ambulanze, un'auto medica ed anche con l'elicottero. Due i feriti più gravi, ricoverati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Gli altri quattro feriti sono stati trasportati in codice giallo in un'ospedale della provincia di Rovigo.

Per permettere le operazioni di soccorso, l'uscita di Menà è stata chiusa ed i veicoli diretti verso sud sono stati deviati all'esterno della Strada Statale 434 attraverso l'uscita precedente.

Sul posto anche i vigili del fuoco a supporto dei soccorritori.

«Seguo con apprensione l'evolversi della situazione, che appare molto grave - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza agli operatori».