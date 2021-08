Alberi in mezzo alla strada per il maltempo: ferito un giovane in scooter ed un quarantenne in moto

Due persone sono rimaste ferite a causa del maltempo nella serata di lunedì: due episodi molto simili per la dinamica, ma in due punti distanti tra loro in provincia di Verona.

Il primo episodio si è verificato a Sommacampagna poco dopo le ore 20, subito dopo il semaforo che divide via Villanova da via Custoza, lungo la strada che conduce alla frazione. Lì un albero è caduto in mezzo alla carreggiata a causa del vento, quando arrivavano alcuni giovani in scooter: un 17enne non avrebbe fatto in tempo a frenare ed è andato a sbattere contro la pianta. Nel violento urto, il giovane avrebbe anche picchiato la testa, ma fortunatamente il colpo sarebbe stato attutito dal casco: arrivato sul posto con ambulanza ed automedica, il personale del 118 ha fornito le prime cure al giovane, che fortunatamente non versava in gravi condizioni e l'ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

L'altro incidente è avvenuto circa mezzora dopo a Domegliara, nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, lungo la Sp33a, dove un albero abbattuto dal vento avrebbe fatto terminare a terra un 40enne motociclista. Soccorso anche in questo caso dal personale del 118 arrivato in ambulanza, il centauro è stato condotto in codice rosso al Polo Confortini.