Scontro tra tre auto, denunciato 49enne residente a Verona ubriaco al volante

Un 49enne residente a Verona è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Agrigento ed i carabinieri lo hanno sottoposto ad un test dell'alcol. Test che ha dato come risultato un tasso alcolemico di 1,75 grammi di alcol per litro di sangue (il limite di tolleranza concesso dalla legge è di 0,5 grammi per litro).

L'incidente stradale è stato riferito questa mattina, 27 luglio, da AgrigentoNotizie ed è avvenuto in Via Caduti di Marzabotto, nel quartiere Villaseta di Agrigento. Sono stati coinvolti tre veicoli e diversi sono i feriti che sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e dai carabinieri. Carabinieri che poi hanno sospettato delle condizioni del 49enne che era al volante di una Opel Grandland. Sospetti che sono stati poi confermati dai risultati dell'alcol test.