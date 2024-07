Un morto e due feriti nello scontro tra due auto nell'autostrada A4

È di un morto e due feriti il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto questa notte, 12 luglio, sull'Autostrada A4. L'incidente si è verificato intorno all'una vicino al casello di Verona Est, nella carreggiata in direzione Milano.

Quattro i mezzi, tra ambulanze e auto mediche, inviate sul posto dal 118 per soccorrere i feriti. Purtroppo un automobilista è deceduto sul colpo e gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Gli altri due feriti sono stati invece trasportati all'ospedale di Borgo Trento, il più grave in codice rosso e il meno grave in codice giallo.

Le operazioni di soccorso sono state supportate dai vigili del fuoco, intervenuti con un mezzo e cinque uomini per estrarre i corpi incastrati nelle autovetture e per mette in sicurezza i veicoli incidentati.

E durante le orazioni, concluse in un paio d'ore, è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione Milano dell'autostrada.