Tamponata in A4, ha perso il controllo dell'auto: 63enne morta contro un tir

Un violento tamponamento avrebbe innescato la carambola fatale costata la vita a Silvana Putzu, 63enne residente a Piacenza, rimasta vittima di un incidente in A4 nel primo pomeriggio di lunedì.

La donna lavorava per una cooperativa sociale e stava probabilmente tornando a casa dopo essersi recata in una delle strutture gestite dalla società piacentina. Arrivata all'altezza di Lavagno, tra i caselli di San Bonifacio e Verona Est in direzione di Milano, la Seat Leon che stava conducendo sarebbe però stata tamponata da un mezzo pesante, stando a quanto riporta la Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso: l'auto si trovava in seconda corsia e sarebbe stata urtata da in tir che dalla prima aveva iniziato la manovra di sorpasso nei confronti di un altro camion. Nella violenza del contatto, la 63enne avrebbe perso il controllo della macchina, che si è girata su stessa finendo contro un mezzo pesante che la precedeva.

Un impatto che è stato fatale alla donna. Lanciato l'allarme sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con due mezzi ed i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Illesi ma in stato di shock i due camionisti, mentre i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli.

Le operazioni di soccorso e i necessari accertamenti hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico della zona, dal momento che solo la terza corsia era percorribile.

Dell'episodio è stato informato il Pm di turno, che dovrà fare luce sulla vicenda per appurare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.



