Auto si ribalta in autostrada: ferito 50enne di Bussolengo viene portato in ospedale

L'incidente è avvenuto lungo l'A4 in direzione ovest e non ha coinvolto altri veicoli

Un incidente stradale in A4 è avvenuto nella giornata di oggi, domenica 9 maggio, quando erano circa le ore 13. In base a quanto riferito dai soccorritori intervenuti, si è trattata di una fuoriuscita autonoma da parte di un'auto che viaggiava in direzione ovest, più o meno all'altezza del chilometro 282.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza ed un'automedica, oltre agli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi dell'incidente. Questi ultimi hanno confermato che si è trattato di un incidente che non ha coinvolto altri veicoli. Più nel dettaglio, la Ford Focus a bordo della quale viaggiava un cittadino cinquantenne di Bussolengo, è all'improvviso sbandata, per cause in corso d'accertamento, finendo poi con il ribaltarsi.

L'uomo che si trovava al volante è rimasto ferito dopo l'incidente ed è quindi stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso.