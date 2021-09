Sbanda con l'auto in A22 e rischia di essere travolto mentre attende i soccorsi

Sembra che non sia in pericolo di vita il pensionato veronese di 76 anni che ieri notte è stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento di Verona per un trauma cranico. L'uomo era rimasto vittima di un'incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte di ieri lungo la A22.

Come riportato da Il Resto del Carlino, il 76enne avrebbe perso il controllo della sua vettura vicino al casello di Reggiolo-Rolo, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo era diretto verso nord e sbandando è andato a sbattere contro il guardrail. Dopo l'incidente, il pensionato sarebbe uscito dall'auto e si sarebbe sdraiato nella corsia di emergenza in attesa dell'ambulanza e dell'automedica.

In quel momento, però, un'altra macchina in cui viaggiavano due austriaci avrebbe urtato l'auto incidentata senza per fortuna travolgere il 76enne veronese.

Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della polizia stradale. E i disagi per il traffico sono durati un paio d'ore dopo l'incidente.