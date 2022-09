Incidenti e disagi in direzione nord: mattinata di passione sulla A22. Tre feriti

Inizio di giornata complicato quello di mercoledì lungo l'A22, in provincia di Verona.

Due incidenti si sono verificati intorno alle 6.30, in carreggiata Nord, tra Mantova Nord e l'allacciamento con l'A4, uno prima e l'altro dopo l'autogrill, coinvolgendo mezzi pesanti ed auto. Vigili del fuoco e personale del 118, con ambulanza ed automedica, si sono recati sul posto per soccorrere i feriti: al momento risulta che tre persone siano state condotte all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

Sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, è intervenuta la polizia stradale. Secondo quanto riferito dall'Autostrada del Brennero, le code tra Mantova Nord e l'allacciamento che conduce in A4 avrebbero raggiunto i 6 chilometri, inoltre sono stati momentaneamente chiusi, rispettivamente alle 7 e alle 7.40 i caselli autostradali in entrata, direzione Nord, di Nogarole Rocca e Mantova Nord.