Scontro tra furgone e mezzo pesante sull'A22, ragazzo estratto dalle lamiere

Sono stati i vigili del fuoco di Bardolino, insieme ai colleghi di Trento, a disincastrare il conducente per poi affidarli alle cure dei sanitari. L'incidente è avvenuto in direzione Sud, più o meno all'altezza di Brentino Belluno

I vigili del fuoco di Bardolino e quelli di Trento, con il supporto di un'autogru, hanno collaborato questo pomeriggio, 19 aprile, per soccorrere il conducente del furgone coinvolto in un incidente stradale. Il veicolo, intorno alle 15.20, si era scontrato con un mezzo pesante sull'autostrada A22, in direzione Sud, al chilometro 195, tra il casello trentino di Ala-Avio e quello veronese di Affi, più o meno all'altezza di Brentino Belluno.

I pompieri hanno dovuto estrarre il conducente del furgone per poterlo poi affidare alle cure del personale sanitario. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Trento. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale ricostruivano la dinamica dell'incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, l'autostrada del Brennero è rimasta chiusa dal casello d'ingresso di Ala-Avio verso Modena fino alle 16.30, generando problemi al traffico.