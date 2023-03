Morto a 36 anni dopo lo schianto contro il platano: l'auto trovata all'alba nel fossato

Solamente nella mattinata di mercoledì sarebbe stata notata l'auto, accortocciata nel fossato che costeggia la strada provinciale 46 in località Torretta, nel Comune di Legnago, ma l'incidente che ha messo fine alla vita di Stefano Fraccaro, 36 anni, sarebbe presumibilmente avvenuto qualche ora prima, nel corso della notte.

Erano circa le 7.30, quando alcuni conducenti di passaggio hanno notato quel groviglio di lamiere nel fossato adiacente alla sede stradale in via Della Valle, fermandosi per verificare cosa fosse accaduto. Alcuni hanno cercato di prestare soccorso al guidatore, altri hanno lanciato l'allarme, così sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della stazione locale con due mezzi e il personale del 118 con ambulanza ed automedica: i pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per estrarre il 36enne ed affidarlo alle cure dei sanitari, ma purtroppo non c'era più nulla che si potesse fare.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Legnago, che si sono occupati dei rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I primi accertamenti indicherebbero che si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, che avrebbe visto la Volkswagen Passat condotta da Fraccaro, che da Torretta si muova in direzione di Vangadizza, invadere la corsia opposta e andare a sbattere contro un platano. Forse un malore, un colpo di sonno, una distrazione, difficile stabilire cosa abbia provocato l'incidente, non viene esclusa neppure l'ipotesi che un ostacolo inaspettato (come ad esempio un animale che attraversa la carreggiata) possa aver fatto perdere il controllo del mezzo al 36enne.

L'impatto sarebbe stato violentissimo, con la Passat che ha infine concluso la propria corsa nel fossato adiacente alla carreggiata, dove il livello dell'acqua era basso. Troppo gravi i drammi riportati da Fraccaro, che non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze dell'urto.

Informato dell'accaduto, il pm di turno ha disposto il nulla e sabato avranno luogo i funerali del 36enne residente a Legnago.