Morto dopo essere stato investito mentre era in monopattino: venerdì i funerali di Samuele

Verranno celebrati nella chiesa di Palù alle 15.30 di venerdì 14 aprile i funerali di Samuele Brognara, il ragazzo morto nella serata di sabato 8 aprile in un drammatico incidente stradale a Oppeano. La cerimonia avverrà con rito cristiano evangelico, la religione professata dalla madre

Il giovane, che il 13 aprile avrebbe compiuto 16 anni, stava percorrendo via Isolo sul proprio monopattino, quando è stato travolto da una Peugeot 208 condotta da una giovane di Bovolone che procedeva nel suo stesso senso di marcia. Un impatto violentissimo che avrebbe visto l'adolescente venire caricato sul cofano dell'auto, prima di sfondare il parabrezza ed essere proiettato a terra, rovinando a bordo della carreggiata: inutile in quel frangente l'intervento dei sanitari del 118, che hanno dovuto constatare il decesso del 15enne.

Non essendo necessario disporre l'autopsia sulla salma, la Procura di Verona ha dato il nulla osta per la sepoltura: in molti, venerdì, si stringeranno attorno a mamma Mirela, papà Corrado, la sorella maggiore Jessica e nonno Ioan, in questo momento di immenso dolore.

Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, erano intervenuti i carabinieri e gli accertamenti vanno avanti, per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto.

Come da prassi, il 23enne che quella drammatica sera si trovava alla guida dell'auto, è ora indagato per omicidio stradale e l'alcoltest eseguito su di lui ha dato esito negativo. Occorrerà appurare ora se i fanali del monopattino erano effettivamente in funzione e se l'adolescente stesse proseguendo lungo la propria strada in maniera uniforme ai bordi della carreggiata, senza compiere manovre improvvise o zigzag. Sarà compito del magistrato dunque stabilire cosa sia successo quella notte.