Tragico frontale con un camion: Lavagno piange il 28enne motociclista morto

Lavorava in una pizzeria di Vago che si affaccia sulla SR11 Luca Peruzzo, il 28enne che ha perso la vita nel primo pomeriggio di martedì tra Cancello e Trezzolano, lungo la Strada provinciale 35, in un drammatico incidente.

Il 28enne si trovava in sella alla propria Ducati ed insieme ad un gruppo di amici stava scendendo dalla Val Squaranto in direzione di Montorio, quando si sarebbe scontrato frontalmente con un camion che stava trasportando una ventina di mucche in una malga poco lontana, condotto da un 33enne residente in Sicilia: un impatto violentissimo, che ha proiettato il centauro alcuni metri in avanti, mentre l'autista ha fermato immediatamente il mezzo pesante per soccorrere il giovane, insieme alle persone che erano con lui. È partita immediatamente la chiamata al 118, che sul posto ha inviato il proprio personale con automedica ed ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare il 28enne è risultato vano, troppo gravi le ferite riportate, ed è morto sul luogo dell'incidente.

Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Verona si è occupato degli accertamenti del caso, utili a fare chiarezza sulle cause dell'incidente, avvenuto lungo una strada ritenuta tortuosa e a volte al centro di segnalazioni per la velocità eccessiva con cui l'affrontano i motociclisti. Una manovra sbagliata, una distrazione, una curva presa troppo larga: saranno i rilievi a doverlo stabilire. Nel frattempo gli esperti della Squadra Controllo Autotrasporto, ha compiuto le verifiche del caso sui tempi di guida dell'autotrasportatore, che è stato ascoltato dagli agenti.

Sul posto sono arrivati anche i familiari della vittima, avvisati dagli amici che erano con lui, mentre sono stati richiesti gli esami tossicologici per entrambi i guidatori. La salma è stata condotta all'Istituto di medicina legale di Borgo Roma, in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria per la sepoltura.

Sui gruppi Facebook di Lavagno la notizia si è sparsa già nel pomeriggio di martedì, provocando sgomento e tristezza tra chi porge le proprie condiglianze alla famiglia, a chi fatica ad accettarlo («Non mi capacito... Da oggi pomeriggio non ho pace... Non ci credo»), fino a chi lo ricorda come «Sempre prudente e un pezzo di pane».