Morto in un incidente nel giorno del suo compleanno: giovedì i funerali di Federico

Si terrà alle ore 15 di giovedì 26 novembre il funerale di Federico Ruzza, lo sfortunato 25enne che nella mattinata di sabato ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Orgiano, nel Vicentino.

Come riferisce VicenzaToday, l'ultimo saluto avrà luogo a Lonigo, territorio dove il giovane operaio era cresciuto prima di trasferirsi in provincia di Verona, a Santo Stefano di Zimella.

La sua scompara è avvenuta nel giorno del 25° compleanno, al termine di una notte di lavoro alla Ve.Ca di Albettone. Una morte che ha lasciato nel dolore i genitori Gabriele e Maria Rosa e i fratelli Valentina, Michela, Marina, Maristella, Gabriella, Alessio e Andrea, insieme alla fidanzata Manuela.