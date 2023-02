Un 61enne morto e due donne in prognosi riservata dopo scontro frontale

Un uomo di 61 anni è morto e due donne sono ricoverate in prognosi riservata per lo scontro frontale tra due auto avvenuto questa notte, 26 febbraio, a Verona.

L'impatto tra le due vetture è avvenuto verso l'1 in Viale Galliano, strada che è rimasta chiusa fino alle 6 di questa mattina. Stando alle prime informazioni raccolte dalla polizia locale del capoluogo, si sono scontrate una Fiat Punto ed una Toyota, mentre una Fiat Panda è riuscita ad evitare il sinistro. La Punto proveniva da Corso Milano e dirigendosi verso Viale Colombo avrebbe invaso le corsie opposte finendo così contro la Toyota.

Immediato l'arrivo degli agenti, dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per un passeggero della Toyota, un veronese di 61 anni che è deceduto. E sempre tra i passeggeri, ci sono le due donne ricoverate in prognosi riservata. Ferito anche il conducente della Toyota, mentre alla guida della Fiat Punto c'era un 23enne di Verona, sulle cui condizioni psicofisiche sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.